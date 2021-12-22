"Зачистка информпространства". В МИД России прокомментировали блокировку RT DE в Европе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии в ситуации с RT DE продолжает практику зачистки своего информационного пространства и подводит Россию к необходимости ответных мер. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Продолжая практику зачистки своего информпространства в худших традициях цензуры, правительство Германии осознанно подводит нас к необходимости принятия ответных мер", - отметила дипломат, комментируя отключение от спутникового вещания RT DE.

Захарова напомнила, что блокировка сигнала осуществлена спустя всего неделю с момента запуска спутниковой трансляции российского медиаоператора на основании лицензии, выданной властями Сербии "в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении". Подписантом соответствующего международного документа была и Германия. "Таким образом, имеем все основания расценивать действия официального Берлина как неопровержимое доказательство его изначальной определяющей роли в организации многолетнего разнопланового давления на российское СМИ и травли его сотрудников", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, германские власти "окончательно расписались в решимости грубо пренебрегать основополагающими принципами демократического общества" и идти на прямые нарушения своих обязательств по международному праву, чтобы исключить доступ граждан страны к каким-либо альтернативным источникам информации. "При этом считаем абсолютно неприемлемой практику оказания принудительного воздействия на оператора спутниковой связи в обход установленных упомянутой Конвенцией процедур урегулирования споров, - продолжила она. - Подобные примеры целенаправленной, политически мотивированной медийной сегрегации и неприкрытой цензуры полностью дискредитируют нравоучительную риторику представителей правящих кругов ФРГ по правочеловеческому досье, в особенности по вопросам защиты свободы слова, свободы доступа к информации и плюрализма мнений".

Дипломат также отметила, что отсутствие должной реакции на агрессию против российского СМИ со стороны международных правозащитных институтов, в том числе профильных структур ООН, Совета Европы и ОБСЕ, "потворствует неприглядным действиям Берлина и дальнейшей коррозии системы многосторонних обязательств в этой сфере".

В середине августа медиарегулятор Люксембурга отказал телеканалу RT в лицензии на вещание на немецком языке. Там сослались на то, что значительная часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине и поэтому контент, который распространяется на германскую аудиторию, должен находиться под юрисдикцией ФРГ. По сообщению RT, германский медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. В пресс-службе канала подчеркнули, что считают действия регулятора неправомерными, и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке.