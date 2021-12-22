Обязанности мэра Краснодара после задержания Алексеенко исполняет его заместитель

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации Краснодара Максим Слюсарев исполняет обязанности мэра на основании должностной инструкции после задержания главы города Андрея Алексеенко. Об этом сообщил ТАСС источник во властных структурах администрации.

Ранее СУ СК России по Краснодарскому краю сообщало, что мэра Краснодара Алексеенко задержали.

"В должностных обязанностях первого заместителя главы администрации города Краснодара предусмотрено замещение главы на время его отсутствия", - сообщил ТАСС собеседник агентства.

Слюсарев окончил Московский государственный университет коммерции, Кубанский государственный университет по специальности "Экономика", служил в Вооруженных силах России, с 2016 года был советником губернатора Краснодарского края.