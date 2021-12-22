В мэрии сообщили, что глава Краснодара находится на рабочем месте

Ранее источник во властных кругах сообщал ТАСС, что врио мэра назначили первого замглавы города Максима Слюсарева. 22 декабря Алексеенко задержали по подозрению во взятке. "Глава Краснодара Андрей Алексеенко находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности", - сообщили в мэрии.

ТАСС запросил силовые структуры о статусе Алексеенко.

Ранее следственное управление СК России по Краснодарскому краю сообщало, что сотрудниками регионального УФСБ России установлен факт получения взятки мэром Краснодара Андреем Алексеенко, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По предварительной версии, в 2018 году, когда он занимал должность первого вице-губернатор Краснодарского края, через посредника он получил дорогостоящее ружье стоимостью порядка 1,6 млн рублей за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии возведенного многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на наличие некоторых недостатков. В краевом следственном управлении уточняли, что в администрации проводились обыски, с фигурантом работал следователь. Позднее в СУ СК сообщили, что мэра Краснодара задержали, ружье у него изъяли.