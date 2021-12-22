Песков надеется, что переговоры по гарантиям безопасности РФ начнутся в январе

"Вы знаете, что были сформулированы и переданы в Вашингтон, а также в европейские столицы конкретные предложения российской стороны, проекты двух документов, договора и соглашения, по гарантиям безопасности. Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите [Путина и Байдена], нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения", - сказал Песков в интервью "России-24".

По его словам, именно для этого уже согласованы форматы переговоров. "В январе, будем надеяться, они начнутся", - добавил Песков.

Он отметил, что также российская сторона будет надеяться, что получит "конкретные ответы на конкретно поставленные вопросы". "А после этого уже будет понятно, имеется ли общий фундамент, на котором можно готовить следующий саммит", - резюмировал представитель Кремля.