Кремль призвал россиян к осторожности из-за преследований Вашингтоном в третьих странах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Кремль призывает граждан РФ к особой осторожности в связи с непредсказуемыми действиями США по преследованию россиян в третьих странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала " Россия-24 ".

Ранее российский бизнесмен Владислав Клюшин был выдан Швейцарией Соединенным Штатам. В Цюрихе россиянина передали американским полицейским, которые сопроводили его на рейс в США.

"Мы считаем, действительно, эту практику порочной. Мы считаем ее незаконной. Это вызывает нашу глубокую озабоченность. И в данном случае здесь можно только призывать наших граждан к особой осторожности на фоне подобных непредсказуемых действий американской стороны", - ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к подобной экстерриториальной юрисдикции со стороны США.

Он заверил, что РФ будет продолжать защищать интересы своих граждан в той мере, в которой это возможно.