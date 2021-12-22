Песков заявил, что отношения России и КНР основаны на взаимном доверии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай по сути являются союзниками, а их отношения основаны на принципах взаимного уважения и доверия, а также невмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-24".

Он обратил внимание на то, что взаимодействие двух стран носит характер стратегического партнерства. "Фактически мы союзники с нашими китайскими коллегами. И эти отношения основаны на принципах взаимного уважения, взаимного доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения интересов друг друга", - отметил представитель Кремля.

Именно такая основа, по его словам, позволяет Москве и Пекину и дальше развивать взаимодействие. "Плюс, мы заинтересованы друг в друге. У нас, наверное, взаимодополняющие экономики", - добавил Песков.

Он, в частности, указал на реализуемые сейчас РФ и КНР крупные проекты, а также развивающиеся торговые отношения двух стран. "Наш торговый оборот достаточно быстро вышел из этой пандемической "впадины", и мы опять ушли за $110 млрд. И надеемся, что опять сейчас выйдем и за 120 тоже [млрд долларов]", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Поэтому, продолжил он, перспективы по этому направлению очень хорошие. Причем не только с Китаем, но и например с Индией, добавил Песков. "Со многими и многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона у нас прекрасные отношения, которые позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее", - подытожил он.