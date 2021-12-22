Грызлов: Украина отказалась открыть все действующие КПП в преддверии Нового года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Киев отказался от предложения представителей Донецка и Луганска открыть все действующие пункты пропуска в преддверии новогодних праздников и Рождества. Об этом в среду заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по окончании очередного ее заседания.

По его словам, "в преддверии рождественских и новогодних праздников представители Донецка и Луганска предложили открыть в праздничный период все действующие пункты пропуска", согласовав с Украиной единые санитарно-эпидемиологические требования и режим работы данных пунктов в условиях пандемии. "Это позволило бы избежать чрезмерного скопления жителей при пересечении линии соприкосновения и предотвратить излишний риск для жизни и здоровья людей. Украина от согласования указанного порядка отказалась, тем самым заблокировав открытие пунктов пропуска", - сказал Грызлов.

Кроме того, Грызлов заявил, что Украина не предпринимает практических действий по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.

"Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооруженных сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договоренностями порядок открытия ответного огня. Будем ждать практических действий Украины", - сказал он.

По словам Грызлова, заявление президента Украины Владимира Зеленского о "10 шагах" по разблокировке переговорного процесса в Донбассе является лишь имитацией активности в урегулировании конфликта.

"В СМИ также появилось заявление президента Украины Владимира Зеленского о "10 шагах" по разблокированию переговорного процесса. Данные шаги были в неофициальном порядке переданы России две недели назад, но никогда не направлялись Киевом на рассмотрение в контактную группу. Первые три шага, выполнение которых зависит исключительно от воли Киева, как было сказано выше, неизменно блокируются Украиной, как до, так и после получения от нее указанного документа. Не были они выполнены и сегодня. Это касается вопросов перемирия, открытия пунктов пропуска и освобождения удерживаемых лиц", - сообщил Грызлов.

По его словам, "сегодняшнее заседание - еще одно подтверждение того, что украинские "10 шагов" являются лишь имитацией активности в урегулировании конфликта".