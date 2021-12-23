Глава Бурятии прервет рабочую поездку в Сирию из-за ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов прервет рабочую поездку в Сирию из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, из-за чего ограничено теплоснабжение части города. Об этом Цыденов сообщил в четверг в видеообращении, которое распространила пресс-служба правительства Бурятии.

"Я сейчас нахожусь в Сирии по обращению министерства обороны. Несколько глав субъектов РФ находятся здесь, также депутаты Госдумы и сенаторы от Совета Федерации. <...> Но с учетом ситуации, которая в городе, сейчас всеми возможными способами буду добираться до дома в кратчайшее время", - сказал Цыденов.

Он пояснил, что участвует в мероприятиях в рамках взаимодействия России и Сирии. "Мы из Бурятии привезли подарки сирийским детям, также была запланирована встреча с нашими земляками, которые здесь находятся в командировке", - отметил глава региона.

Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. На время восстановительных работ в части районов Улан-Удэ снижена подача тепла, специалисты занимаются восстановлением теплоснабжения.

По решению главы Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, будет создана комиссия по расследованию причин аварии. В Улан-Удэ в настоящий момент минус 30 градусов Цельсия, холодная погода сохранится в ближайшие дни.