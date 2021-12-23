В Петербурге сменился вице-губернатор по финансовой политике и бюджету

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечавший за налоговую, финансовую политику, разработку и исполнение бюджета - Эдуард Батанов, покинул свой пост. Об этом объявил в четверг на заседании городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Хотел бы поблагодарить Эдуарда Батанова за работу в правительстве Петербурга. На посту вице-губернатора он много сделал для развития финансовой сферы Петербурга, стратегического планирования, государственного заказа. Хочу отметить, что в трудных условиях пандемии мы сумели найти средства на увеличение финансирования здравоохранения, на строительство отделений-трансформеров. На сегодня Санкт-Петербург - один из лучших регионов, где успешно реализуются национальные проекты и выполняются майские указы президента РФ. В этом значительная доля труда Эдуарда Викторовича Батанова", - сказал губернатор на заседании.

Батанов занимал ключевые посты в финансовом блоке правительства Санкт-Петербурга дважды, с 2008 по 2015 год он был председателем комитета финансов города, а в 2019 году был назначен на пост вице-губернатора.

Губернатор сообщил на заседании, что законодательное собрание Петербурга уже одобрило кандидатуру Алексея Корабельникова, возглавлявшего комитет финансов, на пост вице-губернатора по финансам. "Сегодня он приступает к работе на новом посту", - сказал Беглов.