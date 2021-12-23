Путин: окружить Россию - непростая задача, но новые военные базы появляются "кругом"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что окружить Россию - сложная задача, но констатировал появление новых иностранных военных баз. Об этом президент заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции.

"Базы кругом - это правда. На востоке, на юге, на севере новые системы вооружения тоже ставят, на море. На западе - тем более <…> Но окружить такую территорию, как наша, - это сложная задача. Хотя современные средства, наверное, позволяют думать об этом", - сказал Путин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США окружили РФ своими военными базами и постоянно нагнетают истерию у российских границ.