Путин: развитию малых городов России необходимо уделить большее внимание

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Города России энергично развиваются, но именно малым необходимо уделить большее внимание, и, в частности, развитию транспортной инфраструктуры и связанности территорий. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Города, и малые, и большие, развиваются, развиваются достаточно энергично, хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов - мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего, связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному - я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы", - сказал он.

Президент отметил значимость связанности территорий и их транспортной доступности, так как они напрямую влияют на качество жизни. "Увеличить мобильность населения - одна из наших задач <...> Это дает возможность чувствовать себя в такой благоприятной среде, доступности от места работы до места жительства, встреч с друзьями, мест, где развиты другие составляющие нашей жизни, центров культуры, музеев мирового значения и так далее. Мне кажется, у нас много мест красивых, достойных, где человек должен и может чувствовать себя комфортно", - пояснил он.

Путин также призвал обратить внимание на развитие южных регионов России, в первую очередь Краснодара и городов Крыма. Отвечая на вопрос журналистки о том, какой город России выбрал бы для жизни Путин, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, президент ответил, что "прежде всего подумал о Петербурге". "Почему вы исключили Москву и Петербург [в своем вопросе]? Это тоже города Российской Федерации, в одном из них я родился. Это мой родной город", - ответил он.

Развитие инфраструктуры в РФ является одним из драйверов роста страны, в том числе экономического, заявил Путин. "Какие драйверы роста? Это развитие инфраструктуры. В этой связи могу сказать, что мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении. Вы знаете, что 500 млрд у нас идет из бюджета фактически на развитие инфраструктуры прямо напрямую. Затем в рамках нацпроектов у нас было, по-моему, 260 млрд, потом 400 с лишним [млрд], и на следующий год, по-моему, 460 [млрд] дополнительно [выделено]", - сказал он.

Президент добавил, что из Фонда национального благосостояния в ближайшие годы на развитие инфраструктуры также планируется направить 2,5 трлн рублей.