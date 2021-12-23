Путин призвал "перевернуть страницу", касающуюся якобы отравления Навального

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Западные страны не предоставили Москве ни одного материала, которые бы могли подтвердить возможное отравление Алексея Навального. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры РФ: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала, ни одного про этот "Новичок" или как его там", - сказал глава российского государства, отвечая на вопрос корреспондента телеканала Би-би-си, которому сам предоставил слово.

По словам Путина, Москва предложила западным странам, чтобы российские специалисты "туда приехали и вместе поработали". "Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ: дайте нашим специалистам поработать, давайте возьмем пробы, проверим основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет, ноль", - обрисовал президент РФ контакты по данному вопросу. "Про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить", - отметил он.