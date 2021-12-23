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Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Путин призвал "перевернуть страницу", касающуюся якобы отравления Навального

По словам президента, Запад не предоставил России ни одного материала, подтверждающего его "отравление"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Западные страны не предоставили Москве ни одного материала, которые бы могли подтвердить возможное отравление Алексея Навального. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

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"Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры РФ: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала, ни одного про этот "Новичок" или как его там", - сказал глава российского государства, отвечая на вопрос корреспондента телеканала Би-би-си, которому сам предоставил слово.

По словам Путина, Москва предложила западным странам, чтобы российские специалисты "туда приехали и вместе поработали". "Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ: дайте нашим специалистам поработать, давайте возьмем пробы, проверим основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет, ноль", - обрисовал президент РФ контакты по данному вопросу. "Про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить", - отметил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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