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Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Путин: Россия должна быть эффективным государством, соблюдать принцип разделения власти

Выбор организации общества и государства делает российский народ, отметил президент

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия стремится к эффективной работе всех ветвей власти, а выбор организации общества и государства делает российский народ. Об этом он заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции.

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"У нас разделение властей: есть исполнительная, законодательная, судебная. Ясно, что в каждой стране на каждом этапе ее развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтоб страна была сплоченной, эффективной, устремленной вперед", - пояснил Путин.

"И в конечном итоге выбор организации общества и государства будет определяться российским народом", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си о том, что власть в России якобы "сосредоточена в одних руках".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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