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Путин заявил, что Киев не хочет исполнять минские соглашения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минские соглашения являются единственным возможным вариантом урегулирования конфликта в Донбассе, но Украина не хочет их исполнять. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Минские соглашения - они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные", - сказал Путин. "Проблема в чем? Не хотят исполнять", - заявил глава государства, имея в виду власти Украины.

Он отметил, что складывается впечатление, что на Украине могут готовить новую силовую операцию против Донбасса, а РФ призывают не вмешиваться.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаКризис на Украине
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