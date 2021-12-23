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Палестино-израильский конфликт

Дипломаты МИД РФ и ЛАГ обсудили возможность встречи министров ближневосточного "квартета"

Стороны также обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке с упором на задачу налаживания палестино-израильских переговоров

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель министра иностранных дел РФ Владимир Сафронков в телефонном разговоре с заместителем генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусамом Заки акцентировал актуальность созыва министерского заседания ближневосточного "квартета" международных посредников (РФ, США, ООН, ЕС) и дальнейшего наращивания взаимодействия с ЛАГ по вопросу палестино-израильского урегулирования. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, стороны обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке с упором на задачу налаживания палестино-израильских переговоров, нацеленных на реализацию принципа "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.

"С российской стороны была вновь акцентирована актуальность созыва министерского заседания ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС и дальнейшего наращивания взаимодействия с ЛАГ", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПалестино-израильский конфликт
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