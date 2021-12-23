Путин: русских и русскоязычных на Украине выдавливают с их исторических территорий

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Украины выдавливают русских и русскоязычных жителей страны с территорий, на которых те проживают исторически. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Приняли закон о коренных народах, объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, некоренным народом, также, кстати, как поляков, венгров, румын", - отметил российский лидер, комментируя действия властей Украины. По его словам, этот закон вызывает противоречия в отношениях Киева с Варшавой, Будапештом и Бухарестом.

Путин отметил, что на Украине был принят закон о государственном украинском языке, ограничивающий сферу использования русского языка. "Просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий", - констатировал президент РФ.