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Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Путин заявил, что Россия и Китай совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение

По словам президента, стратегические отношения Москвы и Пекина являются стабилизирующим фактором на международной арене

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай сотрудничают в сфере безопасности, осуществляя совместные разработки высокотехнологичного оружия, сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

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"Мы сотрудничаем [с КНР] в сфере безопасности. Китайская армия в значительном объеме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем даже вместе отдельные высокотехнологичные виды вооружений, - отметил российский лидер. - Мы работаем в космосе, в сфере авиации. Причем и по самолетам, и по вертолетам".

Путин также отметил, что РФ и КНР также развивают сотрудничество между вооруженными силами стран. "Это и совместные учения, участие в совместных международных военных играх, это и совместное патрулирование на море и в воздухе", - добавил он, резюмировав, что у РФ и КНР сложилось "абсолютно всеобъемлющее партнерство стратегического характера".

Стратегические отношения России и Китая являются серьезным стабилизирующим фактором на международной арене, сообщил Путин. "Это абсолютно всеобъемлющее партнерство стратегического характера, не имевшее в истории пока прецедентов, во всяком случае между Россией и Китаем. Эта напряженная ежедневная работа идет на пользу как китайскому, так и российскому народу, и является серьезным стабилизирующим фактором на международной арене", - сказал Путин.

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