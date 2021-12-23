Путин: Запад "немедленно, сейчас" должен дать гарантии безопасности России, а не наоборот

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Это страны НАТО "немедленно, сейчас" должны предоставить гарантии безопасности России, а не наоборот. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отвечая на вопрос журналистки Sky News, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое суверенное государство, российский лидер отметил, что это не российская сторона создает угрозы другим государствам. "Мы, что ли, пришли туда к границам США или границам Великобритании? К нам пришли. И теперь говорят: "Нет, и Украина будет в НАТО". Значит и там будут системы", - добавил он.

"Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы - и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями", - указал глава государства.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.