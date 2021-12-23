Путин заявил, что Запад даже после распада СССР считает Россию слишком большой

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Постоянное давление Запада на Россию можно объяснить только тем фактом, что западные страны считают РФ слишком большой даже после распада СССР. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что в 1991 году, при распаде СССР, страна разделилась на отдельные части. "Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня. Потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Не великие империи, а небольшие государства, 60-80 млн человек. Но даже после развала СССР, где у нас осталось только 146 млн, и то слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление", - сказал Путин.