Путин: действия России будут зависеть не от переговоров, а от обеспечения ее безопасности

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности с США, а от требований обеспечения безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"По поводу гарантий [безопасности] и будет ли что-то зависеть от хода переговоров - наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Путина, в этой связи российская сторона "ясно и четко" дала понять, что "дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо".

"Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся, - продолжил Путин. - Разве это какое-то избыточное требование - не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну, чего здесь необычного?"

Президент также задался вопросом, как бы американцы отнеслись, если бы Россия разместила свои ракеты на границе Мексики или Канады с США. "А что разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала? А Техас, подзабыли, что ли? Никто не вспоминает про это так, как вспоминают сегодня про Крым. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась, кто ее создал - Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Союзный договор 1922 года и Конституция 1924 года, правда, после его смерти, но по его принципам созданная", - напомнил Путин.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.