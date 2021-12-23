Путин допустил появление в будущем единой валюты России и Белоруссии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Единая валюта России и Белоруссии - возможный в будущем вопрос, но сначала нужна синхронизация в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Вот мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо, - сказал глава российского государства. - Я уж сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет".

По словам Путина, сначала нужно синхронизировать законодательство двух стран в сфере экономики, антимонопольное законодательство, налоговое и таможенное. "Мы обо всем этом договорились, сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут", - резюмировал президент РФ.

Лукашенко и его команда непростые переговорщики, но Москве и Минску удалось достичь понимания по вопросам интеграции, заявил Путин. "Должен сказать, что Александр Григорьевич [Лукашенко] и его вся команда - непростые переговорщики, но мы в целом достигли понимания того, каким темпом и какими шагами мы должны к этому (дальнейшей интеграции - прим. ТАСС) идти", - сказал глава российского государства.