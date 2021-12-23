Аксенов: продолжающиеся провокации Киева доказывают правильность выбора крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Провокации Украины, которые продолжаются по сей день, доказывают правильность выбора крымчан на референдуме в 2014 году, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия не могла спокойно смотреть на кровавый госпереворот на Украине и не взять под защиту население Крыма.

"Президент еще раз повторил, что Россия в 2014 году не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев. Это абсолютно очевидный факт, который упорно не желают замечать на Западе. Мы прекрасно помним, как накалялась обстановка на полуострове накануне и после государственного переворота в Киеве. Помним угрозы в адрес крымчан, которые звучали из Киева. И постоянные провокации Украины, которые продолжаются по сей день, и попытки совершения террористических актов на нашей территории - все это снова и снова доказывает правильность выбора, который сделали народы Крыма", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава республики отметил, что в Крыму благодарны президенту за то, что он поддержал выбор крымчан и спас полуостров от войны.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.