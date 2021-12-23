Путин заявил, что Зеленский после прихода к власти на Украине попал под влияние "нациков"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Украинский лидер Владимир Зеленский после прихода к власти оказался под влиянием радикальных элементов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и <...> попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков", - указал Путин.

Говоря о ситуации в политической сфере соседнего государства, российский лидер напомнил, что в минских соглашениях прописано, что в конституцию Украины должны быть внесены изменения для обеспечения автономии Донбасса, а также должны быть проведены выборы и амнистия.

"Что мы видим в проекте закона о переходном периоде? Вместо выборов - военная администрация, вместо амнистии - люстрация, вместо решения политических вопросов - возвращение войск в места постоянной дислокации", - констатировал Путин.

"Где эти изменения в конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР <…> Не только не согласовывают, не только не вносят никаких предложений по изменению конституции, а отказываются в принципе разговаривать с представителями Донбасса", - резюмировал президент РФ.