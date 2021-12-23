Путин рассчитывает на начало переговоров по гарантиям безопасности в начале января

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Возможный в начале января старт работы над переданными Россией в США и НАТО предложениями по гарантиям безопасности позволил бы сторонам двигаться вперед в этом вопросе. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсирование возможное начала работы в ближайшее время, в первых числах января, позволит нам двигаться вперед", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.

Путин отметил, что Россия конструктивно и быстро сформулировала и направила в США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности и готова обсуждать их и на площадке ОБСЕ. "По поводу наших договоренностей с президентом [США Джо] Байденом. Я уже говорил, это он предложил назначить официальных представителей для того, чтобы обсуждать вопросы стратегической стабильности, включая и наши озабоченности, связанные с нарастанием угрозы со стороны Украины", - отметил российский лидер.

"Он предложил, мы ответили, на мой взгляд, очень конструктивно и быстро, - подчеркнул Путин. - Я ему, кстати, в ходе разговора сказал: я вам обещаю, в ближайшее время направим свои предложения. И мы сделали это, направили и в США, и в НАТО. Мы готовы и на площадке ОБСЕ это обсуждать". Путин выразил надежду, что эта "первая позитивная реакция" и анонсированное на первые числа января возможное начало работы диалога по предложениям РФ позволит сторонам двигаться вперед.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил помощнику лидера США по национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.