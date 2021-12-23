Путин: на Украине уничтожают тех политиков, которые хотят выстраивать отношения с Россией

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Представителей сил на Украине, которые хотят добрососедских отношений с Россией, уничтожают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит закону и конституции Украины, или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет", - обрисовал ситуацию президент РФ.

Россия хотела бы выстроить добрососедские отношения с Украиной, но из-за действий киевского руководства это практически невозможно, заявил Путин. "В чем проблема для нас? Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством [Украины] с учетом того, что они делают? [Это] практически невозможно", - сказал глава российского государства.