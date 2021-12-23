Кто определяет строй в России и можно ли ее победить. Путин - о политике

Российский народ сам определяет организацию общества и государства в стране, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции.

Российское законодательство об иностранных агентах, напомнил глава государства, куда либеральнее американского, а проблема пыток в местах лишения свободы является общемировой. Президент заверил, что лично сделал все, чтобы были раскрыты убийства Бориса Немцова и Анны Политковской, и напомнил, что даже оппоненты России признавали: победить ее невозможно, можно только развалить изнутри.

ТАСС собрал ключевые заявления президента о политике.

О "власти в одних руках"

"У нас разделение властей: есть исполнительная, законодательная, судебная. Ясно, что в каждой стране на каждом этапе ее развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтоб страна была сплоченной, эффективной, устремленной вперед".

"И в конечном счете выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы (обращаясь к журналистке Русской службы Би-би-си - прим. ТАСС) сегодня обслуживаете".

О законах об иностранных агентах

"Там [в США], если вы не закрыли свою деятельность, то вам грозит уголовная ответственность. До пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы свою деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка. У нас ничего подобного нет <...> Наш закон гораздо более либерален".

Об "отравлении" и наказании Навального

"Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры РФ: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление <...> Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ. Дайте нашим специалистам поработать, давайте возьмем пробы, проверим основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет, ноль. Про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить".

"Сидельцы" всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью".

О пытках в тюрьмах

"Что касается пыток и вообще недостойного, жестокого обращения с людьми, которые находятся в местах лишения свободы, - к сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема".

По фактам пыток уже расследуются уголовные дела: "Нам надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование <...>, доводить [его] до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны. И в этом случае, мне кажется, мы добьемся положительного результата".

О расследовании убийств Немцова и Политковской

"Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующие поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. Известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме, и есть мнения, что они не заказчики, есть мнения, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока не известно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые из них в ходе задержания погибли".

Об иностранных интернет-сервисах

"Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинились нашему законодательству. Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, другие способы, вплоть до фактической блокировки работы. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества".

О том, можно ли победить Россию