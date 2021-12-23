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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Путин заявил, что у него никогда не было и не может быть любимчиков в правительстве

Путин заявил, что у него никогда не было и не может быть любимчиков в правительстве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
Онлайн
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
Мероприятие проходит в Манеже в очном формате
Большая пресс-конференция Владимира Путина.
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