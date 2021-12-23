Путин надеется, что Токаев и Назарбаев приедут в Петербург на встречу ЕАЭС и ОДКБ

"Да, действительно, пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались, но, я надеюсь, что президент Казахстана и первый президент Казахстана примут мое приглашение и приедут на следующей неделе в Петербург на традиционную встречу членов ЕврАзЭС (прежнее название ЕАЭС - прим. ТАСС) и ОДКБ. Очень на это рассчитываю, и руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие", - сказал Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

В среду пресс-секретарь президента Казахатсна Берик Уали сообщил, что Токаев посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург, где примет участие в неформальной встрече лидеров стран - участниц СНГ. По словам Уали, в ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации. Кроме того, планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.