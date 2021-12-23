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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Путин: зарубежные противники воссоединения Крыма с РФ плевать хотели на интересы крымчан

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Зарубежные противники воссоединения Крыма с Россией плевать хотели на интересы жителей полуострова, России и демократии, они решали свои геополитические вопросы. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Странная ситуация складывается: если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит крымчане и Крым - жертвы агрессии, за что же их дополнительно наказывают? А если они присоединились к России, вернулись в Россию по собственной воле, на референдуме, то это проявление демократии, что, кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один: плевать они хотели на интересы крымчан, России и на демократию, они решали свои геополитические вопросы, вот и все", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаКрым
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