Гарантии безопасности нужны немедленно. Что Путин говорил об отношениях с Западом

Запад, а не Россия должен сейчас дать гарантии безопасности, причем немедленно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, объясняя суть предложений Москвы НАТО.

Российский лидер отметил, что продвижения альянса на восток быть больше не должно, и в первую очередь это относится к Украине. Киев стараниями Запада оказывается в центре вопроса о глобальной безопасности, указал президент.

ТАСС собрал ключевые заявления Путина об отношениях с Западом и взаимодействии с Украиной.

"Нагло обманули"

Поведение Запада недобросовестно, он не сдержал обещаний: "Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули - пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы". "Мы, что ли, пришли туда - к границам США или границам Великобритании? К нам пришли. И теперь говорят: "Нет, и Украина будет в НАТО". Значит и там будут системы".

"Вы нам обещали не делать. А нам говорят: "А где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на ваши озабоченности". И так из года в год. Каждый раз мы огрызались, пытались воспрепятствовать чему-то, озабоченности высказывали. Нет, [нам говорили:] "Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным".

Гарантии мира должна давать не Россия: "Вы должны нам дать гарантии, вы - и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями".

При распаде СССР историческая Россия разделилась на отдельные части. "Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня. <...> Но даже после развала СССР, где у нас осталось только 146 млн, и то слишком много".

"На наших объектах военного цикла [в 1990-е] сидели представители американских служб <...>. В правительстве России работали многочисленные советники, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ. <...> Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать явно террористические организации для попыток развала РФ?"

Мяч на стороне Запада

"Мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они нам должны что-то ответить".

"В целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят нам о том, что они готовы к началу этой дискуссии <...>. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути".

"Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсирование возможного начала работы в ближайшее время, в первых числах января, позволит нам двигаться вперед".

Украина не хочет взаимодействия