Послание Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Подготовка Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 2022 года концептуально началась. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Концептуально да, но предметно еще предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать как всегда", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что послание "в начале года будет".

В 2021 году российский президент озвучил послание парламенту 21 апреля. Выступление главы государства было посвящено в основном внутренним вопросам - от преодоления последствий пандемии до новых мер поддержки регионов.