Песков объяснил, почему СМИ-иноагентам не дали слова на пресс-конференции Путина

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил то, что представителям СМИ-иноагентов не дали слова на пресс-конференции главы государства Владимира Путина, тем, что до них просто не дошла очередь.

"Ну, не дошла очередь, не каждый же раз", - сказал он в ответ на вопрос журналиста издания "Медуза", которое является одним из признанных иноагентами СМИ.

"Вы видите, сколько здесь людей, которые не получили [возможность задать] вопрос, сколько людей из президентского пула не получили, - добавил он. - Приоритетом не могут же быть иноагенты".

Как сообщалось ранее, аккредитацию на пресс-конференцию получили корреспонденты телеканала "Дождь" и издания "Медуза", признанных в России СМИ-иноагентами.

Ранее Песков отмечал, что представители СМИ-иноагентов смогут не только присутствовать на ежегодной пресс-конференции Путина, но и задать вопрос главе государства.