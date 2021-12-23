Мезенцев: излишняя бюрократия осложняет процесс принятия программ Союзного государства

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Излишняя бюрократия при согласовании российскими и белорусскими ведомствами программ Союзного государства осложняет процесс реализации важных для стран инициатив. Об этом заявил в четверг государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, выступая на заседании Парламентского собрания РФ и Белоруссии.

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"Вынужден вновь обратить внимание на громоздкий, забюрократизированный механизм согласования и принятия программ Союзного государства, который определяет учет мнений республиканских и федеральных министерств и ведомств", - сказал он.

"На протяжении значительного времени, порой оно занимает до двух лет, собираются предложения, причем самые малые дополнения заставляют документ возвращаться авторам этих предложений. Таким образом цикл подготовки проекта концепции программы Союзного государства занимает до двух лет, - пояснил Мезенцев. - Потом начинается точно такой же цикл, когда этими же самыми министерствами и ведомствами концепция программы Союзного государства отправляется по этапу утверждения уже не концепции, а программы. У нас есть такие примеры, когда такие документы гуляют от министерства к министерству до четырех лет".

Из-за этого, подчеркнул госсекретарь Союзного государства, снижается актуальность вопроса, становится очевидной усталость министерств и ведомств: "Это одна из причин, почему содержательные, значимые для сторон программы Союзного государства сегодня числом уменьшены".