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Песков: встреча в Женеве по гарантиям безопасности может состояться в январе

Представителем российской стороны будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Дата экспертной встречи в Женеве по гарантиям безопасности России будет объявлена позже, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Есть понимание, что это будет январь 2022 года, и по линии дипломатических ведомств с нашей стороны это (представителем российской стороны - прим. ТАСС) будет [замглавы МИД РФ Сергей] Рябков. Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что он готов в любое время. Такая встреча будет, но дата и так далее - все будет объявлено позже", - сказал представитель Кремля после большой пресс-конференции главы государства.

Как заявил в четверг на этом мероприятии Путин, именно Запад, а не РФ должен сейчас дать гарантии безопасности. "Вы должны нам дать гарантии, вы - и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями", - подчеркнул он, отметив, что продвижения НАТО на восток быть больше не должно, и в первую очередь это относится к Украине.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил помощнику лидера США по национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.

Ранее Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

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