Депутаты утвердили новую структуру Парламентского собрания Союза Белоруссии и России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новая структура Парламентского собрания Союзного государства Белоруссии и России утверждена в четверг на втором заседании 61-й сессии собрания в Москве.

Ранее по поручению председателя Парламентского собрания, спикера Госдумы Вячеслава Володина была сформирована рабочая группа во главе с первым зампредседателя Парламентского собрания Владимиром Андрейченко по совершенствованию структуры собрания, чтобы повысить эффективность работы над актуальными задачами в рамках реализации принятых 28 союзных программ. Рабочая группа внесла на рассмотрение депутатов предложение об изменении количества комиссий с 8 до 12 и о распределении между ними предметов ведения. Парламентское собрание согласилось с внесенными предложениями.

Изменения будут внесены в регламент Парламентского собрания, а также в положение о комиссиях собрания. Все кадровые вопросы, в том числе и об избрании председателей комиссий и их заместителей, будут решаться уже в ходе 62-й сессии Парламентского собрания.

В ходе заседания Володин поблагодарил коллег за продуктивную работу, отметив актуальность обсуждаемых вопросов. "Наша задача - обеспечить законодательное решение, принять необходимые законодательные акты для реализации повестки, которая была поддержана нашими президентами", - подчеркнул он.

Володин также выразил надежду, что 2022 год будет "годом более эффективным в плане продвижения по пути интеграции". "Крайне важно в первую очередь самоорганизоваться в этом плане. И то решение, которое сегодня принято по структуре, - это начало большой работы", - сказал он.