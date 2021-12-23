Россия и Сирия призвали США снять санкционное давление для урегулирования ситуации в САР

ДАМАСК, 23 декабря. /ТАСС/. Главы межведомственных координационных штабов (МКШ) России и Сирии по возвращению беженцев приняли совместное заявление по итогам прошедшего в четверг заседания МКШ. Согласно документу, подписанному министром местного самоуправления и окружающей среды Сирии Хусейном Махлюфом и начальником Национального центра управления обороной РФ Михаилом Мизинцевым, они призывают США прекратить санкционное давление и вывести свои войска с территории Сирии.

"Беспрецедентное санкционное давление США и их европейских союзников, а также нелегитимное нахождение иностранных воинских контингентов на территории Сирии оказывают негативное влияние на социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в стране. А выдвигаемые ими политические условия, якобы необходимые для расширения гуманитарного содействия и наращивания работ по раннему восстановлению, препятствуют налаживанию мирной жизни в республике и противоречат резолюции Совета Безопасности ООН 2585. Уверены, что только консолидация усилий всего международного сообщества в гуманитарном содействии Сирии, а также отмена незаконных санкций против сирийского народа способны придать новый импульс процессу внутрисирийского политического урегулирования и позволят продвинуться по пути постконфликтного восстановления республики", - гласит совместное заявление.

Кроме этого, в нем отмечается стремление других стран политизировать гуманитарные вопросы, в частности, тему оказания помощи населению Сирии исключительно через трансграничные гуманитарные коридоры. При этом вопреки резолюции СБ ООН блокируются все попытки доставки гуманитарных грузов альтернативным способом (через линии соприкосновения), в том числе в идлибскую зону деэскалации.

"Такое положение дел противоречит резолюции 2585 СБ ООН и свидетельствует о намерении Запада и впредь поддерживать подконтрольные боевикам анклавы с целью сохранения очагов напряженности в стране. Призываем прекратить политизацию гуманитарной деятельности в Сирийской Арабской Республике и не игнорировать важность разрешения социальных проблем населения", - говорится в заявлении.

В Дамаске в четверг прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Оно проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии.