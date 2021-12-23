В Госдуме готовы к межпарламентским контактам с США по гарантиям безопасности

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Запад должен дать России юридически закрепленные гарантии безопасности, в Госдуме готовы к межпарламентскому взаимодействию с США по этой теме. Об этом в четверг в своем Telegram-канале написал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Глава государства ранее сообщил, что представители США заявили о готовности обсудить предложенные Россией гарантии безопасности "в самом начале года в Женеве". Как уточнил позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это может случиться в январе 2022 года.

"Рассчитываем на конструктивные переговоры, которые должны начаться в начале года в Женеве. Со свой стороны готовы к межпарламентскому взаимодействию, в том числе по этой проблематике, но мяч здесь также на стороне наших коллег в США", - написал Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что "Запад должен дать России гарантии безопасности, причем закрепленные юридически, не на словах", причем по всем пунктам, предложенным Москвой. Слуцкий указал на слова российского лидера о том, что в начале 90-х годов Москву "надули, просто нагло обманули", пообещав, что НАТО не будет расширяться на Восток.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил помощнику лидера США по национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.

Ранее Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.