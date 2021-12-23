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МИД РФ заявил, что проект меморандума об обязательствах по вступлению в ШОС передан Ирану

По словам спецпредставителя президента по делам ШОС, ключевым пунктом в этом меморандуме является обязательство о присоединении Ирана к двум пакетам документов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Проект меморандума об обязательствах для получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) передан Ирану. Об этом сообщил ТАСС в четверг спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Процесс пошел 17 сентября текущего года с принятием решения о начале процедуры приема Ирана в ШОС. И уже следующий шаг сделан - проект меморандума об обязательствах Ирана для получения статуса члена передан иранской стороне", - сказал он.

По его словам, ключевым пунктом в этом меморандуме является обязательство о присоединении Ирана к двум пакетам документов. Хакимов уточнил, что первый пакет включает в себя первоочередные документы, требующие ратификации.

17 сентября участники саммита ШОС, который проходил в Душанбе, подписали документ о сотрудничестве, предполагающий начало процесса приема Ирана в организацию.

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