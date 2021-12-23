Гособвинение просит суд в Белоруссии приговорить россиянина Дудникова к 11 годам колонии

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Государственный обвинитель попросил суд приговорить гражданина РФ Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы за разжигание розни и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Об этом сообщила в четверг Русская служба Би-би-си.

Минский городской суд рассматривает дело Дудникова в закрытом режиме.

Судебный процесс по делу Дудникова начался 20 декабря. Предполагается, что приговор гражданину РФ будет оглашен 27 декабря.

Как сообщили ранее в Следственном комитете республики, по завершении расследования Дудникову предъявлено обвинение по статье о разжигании группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, повлекшее иные тяжкие последствия, и о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. По одной из них ему грозит до 12 лет лишения свободы, по другой - до 7 лет.

Дудников был задержан в мае. По данным следствия, он с 19 января по 21 мая 2021 года в одном из телеграм-чатов "с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера". Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Дудников был модератором чата "Отряды самообороны Беларуси".