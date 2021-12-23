Посол РФ на Кубе вручил орден Дружбы замглавы МИД республики

ГАВАНА, 23 декабря. /ТАСС/. Посол России на Кубе вручил первому заместителю министра иностранных дел острова Херардо Порталю орден Дружбы, присужденный ему указом президента РФ Владимира Путина за заслуги в укреплении сотрудничества между народами двух стран. Об этом в четверг дипмиссия сообщила в Twitter.

"Посол России на Кубе Андрей Гуськов вручил орден Дружбы первому вице-министру иностранных дел Кубы Херардо Пеньяльверу Порталю, награжденному указом президента России за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами", - говорится в сообщении.

Херардо Пеньяльвер Порталь в 2018-2020 годах работал послом Кубы в Москве. В декабре 2021 года он был назначен на должность первого вице-министра иностранных дел республики.