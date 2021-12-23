Для мировых судей могут разработать нормы нагрузки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет судей разрабатывает нормы нагрузки для мировых судей. Об этом в четверг сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов на заседании клуба имени Д. Н. Замятнина.

"Совет судей РФ ведет работу по разработке норм нагрузки судей, это сложная, но крайне важная для судебной системы задача. Ее решение позволит в том числе должным образом организовать работу и мировой юстиции", - сказал он.

Момотов подчеркнул, что для мировых судей, как и для всей судебной системы, остается острым вопрос снижения нагрузки. "Последние несколько лет количество рассматриваемых мировыми судьями дел ежегодно возрастает на 17%", - уточнил он. Сейчас отсутствует правовой акт, устанавливающий нормы нагрузки на мировых судей, хотя активная правотворческая работа, направленная на распределение нагрузки, ведется еще с 2006 года.

По мнению Момотова, увеличение количества мировых судей не является решением проблемы возрастающей ежегодно нагрузки, требуется комплексный подход с точки зрения как организации работы, применения новых технологий, так и совершенствования процессуального законодательства.