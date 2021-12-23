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Посол Португалии вручила замглавы МИД РФ копии верительных грамот

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны также обсудили перспективы сотрудничества двух стран на мировой арене

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял в четверг нового посла Португалии в Москве Мадалену Фишер, которая вручила ему копии своих верительных грамот.

"В ходе беседы стороны рассмотрели основные вопросы российско-португальских отношений. С удовлетворением было отмечено стремление к расширению политического диалога, двустороннего инвестиционного и экономического сотрудничества на фоне роста товарооборота, связей в области культуры", - информировали в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран на мировой арене, был затронут и ряд наиболее актуальных вопросов международной повестки дня. "Подчеркнута важность двустороннего взаимодействия в интересах обеспечения стабильности и безопасности на Европейском континенте", - добавили в ведомстве.

Ранее Фишер занимала должность генерального директора по внешней политике (политдиректора) МИД Португалии.

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