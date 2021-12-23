ПФР и ФСС планируют объединить к 1 января 2023 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Члены российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Планируется, что фонды объединят к 1 января 2023 года, сообщили в четверг журналистам в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

"Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения", - рассказали в секретариате.