{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ПФР и ФСС планируют объединить к 1 января 2023 года

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Члены российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Планируется, что фонды объединят к 1 января 2023 года, сообщили в четверг журналистам в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

"Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения", - рассказали в секретариате.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Гарантии безопасности нужны немедленно. Что Путин говорил о внешней политике
Гарантии безопасности нужны немедленно.
Читать полностью