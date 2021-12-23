Эксперт: Путин выразил жесткую позицию РФ по безопасности, но оставил место компромиссу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг выразил жесткую позицию России в отношении обеспечения гарантий безопасности, но при этом обозначил возможность для достижения взаимоприемлемого решения с Западом. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Мне кажется, что заявления Путина по гарантиям безопасности с США и НАТО были достаточно жесткие, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию в Европе, но при этом я бы все-таки не считал эти заявления неким российским ультиматумом. Мне кажется, что определенное пространство для достижения компромисса по-прежнему сохраняется, - отметил эксперт. - Это, как мне кажется, позиция для возможного последующего торга. Едва ли она в полном объеме будет принята нашими западными партнерами, но тем не менее, если она окажется основой для последующих переговоров между Россией и Западом, это будет большим достижением российской внешней политики".

По словам Кортунова, диалог в сфере безопасности оставляет место для некоторых уступок с обеих сторон, однако Путин дал понять, что Россия при выстраивании отношений с Западом будет исходить из своих национальных интересов вне зависимости от исхода переговоров. "Вопрос здесь заключается в том, в каком объеме компромиссы могут быть достигнуты. Но, конечно, российская позиция исходит из того, что если переговоры окажутся не очень продуктивными, то должны быть какие-то альтернативные механизмы обеспечения российской безопасности. Тогда, по всей видимости, акцент будет сделан на военно-технические меры, о которых российский президент уже многократно говорил и которые могут быть реализованы вне зависимости от исхода переговоров между Россией и Западом", - добавил аналитик.

При этом Кортунов подчеркнул, что несмотря на твердую позицию, Путин обозначил готовность российской стороны вести равноправный диалог по безопасности с Западом. Итоги этого диалога будут зависеть от реакции США и НАТО на предложения РФ, отметил эксперт. "Если все-таки Запад посчитает возможным использовать российские предложения в качестве основы для последующего разговора, в этом случае, наверное, по каким-то пунктам российских предложений договориться не удастся, но какие-то пункты, возможно, станут основой для достижения взаимоприемлемых компромиссов", - резюмировал он.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил помощнику лидера США по национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Ранее Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.