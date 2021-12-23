Песков: гарантии для РФ обсудят отдельно от встреч по стратегической стабильности

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Переговоры по российским предложениями о гарантиях безопасности будут идти отдельно от уже существующего формата консультаций РФ и США по стратегической стабильности. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Будет отдельное направление. Стратегическая стабильность - это отдельное направление, а обсуждение российских предложений, которые были сформулированы в проектах двух документов, это другое направление", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, приведут ли эти переговоры к новой встрече президентов РФ и США - Владимира Путина и Джо Байдена - Песков подчеркнул, что "это будет зависеть от того, что они (участники российской делегации - прим. ТАСС) услышат" от американских коллег.

Ранее сообщалось, что переговоры по гарантиям безопасности могут начаться в январе 2022 года.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском МИД.

В июне этого года на саммите в Женеве президенты России и США договорились возобновить консультации по стратегической стабильности. С тех пор состоялось два раунда контактов - 28 июля и 30 сентября.