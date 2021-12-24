Лавров: РФ надеется, что у США хватит разума не превращать Балканы во фронт против России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что у администрации американского президента Джозефа Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между РФ и Боснией и Герцеговиной.

Комментируя тезис о Боснии и Герцеговине как "жертве российско-американского противостояния" Лавров указал, что Россия не решает свои задачи за счет чьих-либо интересов и не ставит партнеров перед абсолютно ложным выбором "или с нами, или против нас". "Наша принципиальная позиция хорошо известна - региональным проблемам нужны региональные решения на основе инклюзивного диалога и учета позиций всех заинтересованных сторон. При этом должен отметить, что в последнее время Вашингтон избегает обсуждения с нами не только БиГ, но и балканской темы как таковой. Надеемся, что у администрации Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния, иначе это обернется пагубными последствиями для Европы в целом", - сказал он.

Говоря об отношения США и РФ, Лавров заявил, что полноценный диалог стран послужил бы обеспечению глобальной стабильности. "Как уже заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, на России и США - крупнейших ядерных державах - лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов", - сказал он.

Лавров напомнил, что в соответствии с женевскими договоренностями лидеров двух стран запущен механизм консультаций по стратегической стабильности. "Состоявшиеся две встречи российской и американской межведомственных делегаций прошли в деловой и профессиональной атмосфере, - добавил он. - Кроме того, как было условлено в Женеве, возобновлен российско-американский диалог по информационной безопасности".

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы сотрудничество в этой сфере охватывало весь спектр проблем злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, а не ограничивалось отдельно взятыми вопросами.

Также Лавров заявил, что втягивание Киева в НАТО создает риски вплоть до масштабного конфликта в Европе. "Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что помощник российского президента Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.