Рябков: Запад не должен недооценивать решимость Москвы и Пекина защищать свои интересы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Западные страны не должны недооценивать решимость России и Китая защищать свои национальные интересы, в том числе в сфере безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы работаем спокойно, уверенно в собственных силах. Здесь, наверное, одна рекомендация к коллегам на Западе: не недооценивайте решимость Москвы и Пекина защищать свои национальные интересы, в том числе в сфере безопасности", - отметил он.

По словам Рябкова, дальнейшие действия РФ и КНР по защите своей безопасности не касаются НАТО. "Как мы это (защищать национальные интересы в сфере безопасности - прим. ТАСС) будем делать: во взаимодействии друг с другом, по отдельности друг от друга, в координации друг с другом - это вопрос, который не касается западной группы. Вот они нам говорят, что вопрос расширения касается только НАТО и тех, кто хочет туда вступить. А мы говорим участникам НАТО и тем, кто хочет туда вступить: что будет дальше происходить между Москвой и Пекином, это их не касается", - сказал высокопоставленный дипломат.