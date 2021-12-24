Захарова заявила, что Киев, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

"Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению "проблемы Донбасса", как они ее называют, - сказала дипломат. - В Верховной раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти $12 млрд".

"Это $12 млрд на войну со своими гражданами, теми самыми, о которых так часто говорят и думают только тогда, когда подписывают военные бюджеты. На 20% увеличился военный бюджет Украины. Какой мир?" - заметила Захарова.

По ее словам, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает деградировать. "За прошедшие две недели Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала почти 7 000 нарушений режима прекращения огня, а это, напомню, в пять раз больше, чем в декабре прошлого, 2020 года, - указала официальный представитель МИД России. - О чем это говорит? Это означает, что примерно каждые три минуты в регионе происходит выстрел, взрыв, подвергаются опасности чьи-то жизни".

По словам дипломата, Россия сожалеет, что страны НАТО полностью поддерживают официальный Киев в "крестовом походе" против собственного населения.

"Вызывает глубокое сожаление, что страны НАТО полностью поддерживают нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии. Крестовый поход против собственного населения? Или что это? Они поставляют им не только отдельные виды вооружений и военной техники, но и направляют своих военных специалистов, чтобы уже наверняка. Масштабы военного присутствия на Украине из года в год увеличиваются. Неужели этого тоже никто не замечает и не видит?" - сказала она.

По словам Захаровой, на Украине сегодня постоянно находятся порядка 10 000 иностранных военных инструкторов, из них 4 000 - непосредственно из США. "Чем больше становится инструкторов, чем больше становится военный бюджет Украины, чем больше туда поставляется вооружений - тем чаще мы слышим взрывы не только на линии соприкосновения, они происходят непосредственно в районах гражданской инфраструктуры", - констатировала дипломат.

"Все эти слова относительно того, что иностранные военнослужащие, которые принимают участие в "мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны" и "сдерживанию российской военной агрессии", - это ложь, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах. Мало того, с недавних пор именно эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то кощунство с издевательством".