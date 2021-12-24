Захарова: Запад должен принять конкретные обязательства по восстановлению Афганистана

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ответственные за ситуацию в Афганистане государства Запада во главе с США должны возложить на себя конкретные финансовые обязательства по восстановлению этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем, что основную долю ответственности, и не просто некоей теоретической ответственности, а финансовой ответственности, за постконфликтное гуманитарное восстановление Афганистана должны нести в первую очередь Соединенные Штаты Америки и страны западной коалиции. Напомню, именно их двадцатилетнее присутствие привело к тем результатам, которые сейчас наблюдает весь мир", - подчеркнула дипломат на брифинге в пятницу.

Она обратила внимание на то, что 19 декабря в Исламабаде состоялась чрезвычайная сессия совета глав МИД государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Участники встречи приняли решение об учреждении трастового фонда социально-экономической поддержки Афганистана. "Вместе с тем мы обратили внимание на то, что ни одна из стран-участниц не взяла на себя конкретных финансовых обязательств", - заметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что Россия со своей стороны 18 декабря доставила в Афганистан очередную, третью партию гуманитарной помощи весом в 36 тонн, состоящую из продовольственных товаров и медикаментов. Вывозными спецрейсами Минобороны РФ из Кабула в Москву прибыли около 200 пассажиров, в том числе российские граждане и афганские студенты, которые обучаются в России.

"Сложившаяся гуманитарная обстановка в этой стране, тем более в связи с наступлением зимы, холодов, по-прежнему является одной из актуальных проблем, которая вызывает озабоченность мирового сообщества. В то же время в связи с холодным сезоном фиксируется спад активности террористических группировок в этой стране", - заключила Захарова.