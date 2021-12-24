Хинштейн пообещал продолжить в новом году наведение порядка в сфере оборота оружия

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что в следующем году продолжит работу по наведению порядка в сфере оборота оружия.

"В следующем году мы планируем продолжить свою работу по наведению порядка в сфере оборота оружия, по ограничению доступа к огнестрельному оружию лиц, чья деятельность, скажем так, вызывает определенные подозрения", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил политик, огнестрельное оружие является "предметом повышенной опасности". "Бесконтрольный оборот оружия впрямую угрожает жизни и здоровью граждан, что является конституционно гарантированными ценностями, поэтому для защиты конституционных гарантий, для защиты жизни и здоровья людей государство вправе вводить новые механизмы, которые не являются, кстати говоря, механизмами наказания, а являются административно сдерживающей нормой", - подчеркнул он.

Ранее Хинштейн, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Анатолий Выборный внесли в Госдуму законопроект о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности. В случае выявления информации о причастности кандидата к организованной преступности или о намерениях использовать оружие в преступных целях об этом оповестят Росгвардию, в выдаче разрешения на оружие будет отказано. Срок действия отказа составит год, обжалование будет возможно в судебном порядке.

Хинштейн на пресс-конференции отметил, что этот механизм не является законодательной новацией. "Сегодня аналогичный способ [получения] права на оружия по итогам проведенных проверок уже реализуется в части частных охранников и частных детективов", - сказал он.